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Эрдоган заявил, что вопрос с российскими С-400 закрыт

Реджеп Эрдоган сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом истребители F-35.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему российских зенитных ракетных комплексов С-400, этот вопрос закрыт.

«Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И этот вопрос уже закрыт, дело решенное», — приводит ТАСС слова турецкого лидера.

Реджеп Эрдоган добавил, что обсудил с Дональдом Трампом истребители F-35. Он напомнил, что Турция «произвела платеж в размере около 1,3−1,4 миллиарда долларов в рамках проекта F-35».

По словам Реджепа Эрдогана, у президента США «есть добрые намерения» на счет покупки Анкарой этих самолетов. Он добавил, что ответственные лица Турции продолжают работу по вопросам приобретения F-35, обслуживания и ремонта F-16.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Индии успешно применили С-400 «Триумф» в ходе операции против Пакистана.

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