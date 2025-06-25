Депутат Останина: мелочно контролировать на что тратятся алименты

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возмущена предложением дать мужчинам возможность контролировать, как расходуются алименты. Она назвала такие действия мелочными и отметила, что это не по-мужски.
— Если отец или мать, которые должны выплачивать алиментные обязательства, будут считать, сколько ложечек йогурта в этом месяце съел его ребенок, мне кажется, это мелочно, — возмутилась депутат в беседе с порталом Страсти.
Она подчеркнула, что распределять средства и не участвовать в воспитании — это низко.
В таком случае ребенок становится инструментом для давления между конфликтующих родителей.
-Это нарушает все законы общечеловеческой морали и нравственности, — заключила Нина Останина.
В России заработал реестр должников по алиментам. Алиментщик, который попадает в базу, сталкивается с серьезными проблемами. Его имя высвечивается при первой же проверке, пишет 360.ru.
Тем временем, сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова рассказала, что нужно делать, чтобы получать алименты. Если второй родитель уклоняется от обязательств, то нужно сделать это принудительно. Необходимо инициировать судебный процесс для принудительного взыскания, пишет RT.