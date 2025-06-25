МВД Сербии предотвратило попытку свержения власти в республике

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Сербии сообщили о предотвращении попытки силового свержения власти в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что представителями МВД Сербии были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке действий, направленных на насильственное упразднение конституционного строя в стране. Они планировали совершить нападения на сотрудников госорганов, а также вторжение в здания правительства и ряда других учреждений.
Правоохранители также изъяли у двоих подозреваемых оружие, включая пистолет с патронами и арбалет. Всем правонарушителям назначено содержание под стражей сроком до 48 часов.
Ранее KP.RU сообщал, что попытка госпереворота была зафиксирована на территории Сербии в феврале текущего года. Некоторые жители страны выходили на протесты против действующей власти.