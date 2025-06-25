Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Сербии предотвратило попытку свержения власти в республике

МВД Сербии задержало шесть человек, подозреваемых в подготовке госпереворота в стране.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Сербии сообщили о предотвращении попытки силового свержения власти в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что представителями МВД Сербии были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке действий, направленных на насильственное упразднение конституционного строя в стране. Они планировали совершить нападения на сотрудников госорганов, а также вторжение в здания правительства и ряда других учреждений.

Правоохранители также изъяли у двоих подозреваемых оружие, включая пистолет с патронами и арбалет. Всем правонарушителям назначено содержание под стражей сроком до 48 часов.

Ранее KP.RU сообщал, что попытка госпереворота была зафиксирована на территории Сербии в феврале текущего года. Некоторые жители страны выходили на протесты против действующей власти.