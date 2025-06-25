МВД Сербии предотвратило попытку свержения власти в республике

Отмечается, что представителями МВД Сербии были задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке действий, направленных на насильственное упразднение конституционного строя в стране. Они планировали совершить нападения на сотрудников госорганов, а также вторжение в здания правительства и ряда других учреждений.