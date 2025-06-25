Flightradar24: Российский спецборт отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк

Из аэропорта Санкт-Петербурга в Нью-Йорк вылетел специальный рейс. Пока нет информации о том, кто находится на борту. Эти данные были получены из системы отслеживания полётов Flightradar 25 июня.
Известно, что самолёт принадлежит к категории военных или правительственных.
Самолёт с регистрационным номером RSD878 вылетел в 11:32 по московскому времени из аэропорта Пулково. По расписанию, посадка должна произойти в 22:28 по московскому времени в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Напомним, в мае борт Специального лётного отряда «Россия» приземлился в Стамбуле. Самолёт Ил-62М отправился из военного аэропорта Чкаловский под Москвой. После остановки в Астрахани он развернулся и направился в Волгоград, а затем взял курс на Турцию. На двух участках пути лайнер не отслеживался.