Flightradar24: Российский спецборт отправился из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк

Напомним, в мае борт Специального лётного отряда «Россия» приземлился в Стамбуле. Самолёт Ил-62М отправился из военного аэропорта Чкаловский под Москвой. После остановки в Астрахани он развернулся и направился в Волгоград, а затем взял курс на Турцию. На двух участках пути лайнер не отслеживался.