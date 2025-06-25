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Трамп призвал CNN уволить как собаку автора репортажа об атаках по Ирану

Дональд Трамп призвал уволить из CNN журналистку Наташу Бертран, которая распространяла недостоверную информацию об ударах США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к телеканалу CNN, призвав его руководство «уволить как собаку» автора репортажа об американских авиаударах по ядерным объектам Ирана.

Речь идет о журналистке Наташе Бертран, которая обозревает на CNN вопросы национальной безопасности страны. В своем репортаже сотрудник телеканала заявила, что США не смогли уничтожить ядерную программу Ирана в результате нанесенных авиаударов.

«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать как собаку», — написал Трамп в личном аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам президента США, журналист выставила в плохом свете армию США, которые проделали «отличную работу», уничтожив ядерные объекты.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран признал серьезный ущерб, нанесенный ядерным объектам страны после ударов США.

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