Трамп призвал CNN уволить как собаку автора репортажа об атаках по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к телеканалу CNN, призвав его руководство «уволить как собаку» автора репортажа об американских авиаударах по ядерным объектам Ирана.
Речь идет о журналистке Наташе Бертран, которая обозревает на CNN вопросы национальной безопасности страны. В своем репортаже сотрудник телеканала заявила, что США не смогли уничтожить ядерную программу Ирана в результате нанесенных авиаударов.
«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать как собаку», — написал Трамп в личном аккаунте в соцсети Truth Social.
По словам президента США, журналист выставила в плохом свете армию США, которые проделали «отличную работу», уничтожив ядерные объекты.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран признал серьезный ущерб, нанесенный ядерным объектам страны после ударов США.