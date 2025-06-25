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Орбан высказался об итогах саммита НАТО: «победили противники Украины»

Орбан: на саммите в Гааге победили противники вступления Украины в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите НАТО в Гааге победили сторонники разумного подхода, которые выступают против вступления Украины в альянс. Однако, по его словам, им предстоит еще долгая борьба.

«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что если она не является членом НАТО, то нет необходимости приглашать ее президента и обсуждать ее», — высказался Орбан в беседе с Youtube-каналом Patriota.

Он подчеркнул, что атмосфера на встрече в Гааге оказалась значительно благоприятнее, чем год назад в Вашингтоне, где в итоговом документе закрепили тезис о «неизбежном вступлении Украины в НАТО».

Премьер также напомнил позицию своей страны: Будапешт возражает против принятия Украины и в альянс, и в ЕС.

Накануне эксперт ассоциации военных политологов Олег Глазунов сообщил, что на саммите НАТО в Гааге киевского главаря Владимира Зеленского попросту «слили», а «проект Украина» — закроют.

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