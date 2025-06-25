Появились неожиданные новости о судьбе секс-коуча, попавшего под уголовное дело

По ее словам, пикапер действует с 2008 года, но правоохранительные органы обратили на него внимание только сейчас. По данным Мизулиной, блогера даже задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией, но он «каким-то волшебным образом вышел из-под стражи».