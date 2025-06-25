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Появились неожиданные новости о судьбе секс-коуча, попавшего под уголовное дело

Пикапер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который склонял своих фанатов заниматься изнасилованиями, давно покинул Россию. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Мизулина раскрыла, что инфомошенник находится за пределами России.

Пикапер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который склонял своих фанатов заниматься изнасилованиями, давно покинул Россию. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Почему я должна ходить и оглядываться? «: москвичи массово домогаются до девушек по заданию “секс-гуру”.

«Вообще, конечно, занимательно. Инфомошенник находится за пределами России, откуда и раздает “гениальные” советы своим поклонникам», — рассказала Мизулина у себя в telegram-канале.

По ее словам, пикапер действует с 2008 года, но правоохранительные органы обратили на него внимание только сейчас. По данным Мизулиной, блогера даже задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией, но он «каким-то волшебным образом вышел из-под стражи».

По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» блогер Лесли призывал своих подписчиков заниматься действиями сексуального характера с жительницами столицы. По всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимали происходящее на видео.

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