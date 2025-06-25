Появились неожиданные новости о судьбе секс-коуча, попавшего под уголовное дело

Мизулина раскрыла, что инфомошенник находится за пределами России.
Пикапер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который склонял своих фанатов заниматься изнасилованиями, давно покинул Россию. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
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«Вообще, конечно, занимательно. Инфомошенник находится за пределами России, откуда и раздает “гениальные” советы своим поклонникам», — рассказала Мизулина у себя в telegram-канале.
По ее словам, пикапер действует с 2008 года, но правоохранительные органы обратили на него внимание только сейчас. По данным Мизулиной, блогера даже задержали по делу о вовлечении в занятие проституцией, но он «каким-то волшебным образом вышел из-под стражи».
По данным Следкома, называющий себя «гуру секса и соблазнения» блогер Лесли призывал своих подписчиков заниматься действиями сексуального характера с жительницами столицы. По всей Москве девушки массово пожаловались на домогательства — мужчины подходили к ним, начинали трогать и предлагали заняться сексом, при этом снимали происходящее на видео.