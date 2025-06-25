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Названы неочевидные симптомы межпозвоночной грыжи

Насторожиться следует при необычных ощущениях в районе поясницы.

Источник: Комсомольская правда

Межпозвоночная грыжа может потребовать оперативного вмешательства, поэтому важно выявить проблемы на ранних стадиях. О первых симптомах рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат Дмитрий Симкин.

— Насторожиться следует, если дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Это может быть «одеревенение» в пояснице, — сообщил медик.

Он уточнил, что, при подобных симптомах, обратиться следует к неврологу, также важно принять горизонтальное положение и ограничить нагрузки. После обострения пациентам рекомендуется лечебная физкультура.

Ранее 360.ru рассказал, что из-за неправильного положения тела во время работы с телефоном возникают обострения остеохондроза, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков. Так, если мышцы напряжены, они могут сдавливать позвонки, а в серьезных случаях даже приводить к их деформации.

По данным RT, грыжи также возникают из-за малоподвижного образа жизни и набора веса.