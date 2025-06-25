Названы неочевидные симптомы межпозвоночной грыжи

Межпозвоночная грыжа может потребовать оперативного вмешательства, поэтому важно выявить проблемы на ранних стадиях. О первых симптомах рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат Дмитрий Симкин.
— Насторожиться следует, если дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Это может быть «одеревенение» в пояснице, — сообщил медик.
Он уточнил, что, при подобных симптомах, обратиться следует к неврологу, также важно принять горизонтальное положение и ограничить нагрузки. После обострения пациентам рекомендуется лечебная физкультура.
Ранее 360.ru рассказал, что из-за неправильного положения тела во время работы с телефоном возникают обострения остеохондроза, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков. Так, если мышцы напряжены, они могут сдавливать позвонки, а в серьезных случаях даже приводить к их деформации.
По данным RT, грыжи также возникают из-за малоподвижного образа жизни и набора веса.