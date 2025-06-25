Названы неочевидные симптомы межпозвоночной грыжи

Ранее 360.ru рассказал, что из-за неправильного положения тела во время работы с телефоном возникают обострения остеохондроза, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков. Так, если мышцы напряжены, они могут сдавливать позвонки, а в серьезных случаях даже приводить к их деформации.