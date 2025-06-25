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Назван топ самых популярных стран у российских туристов осенью 2025 года

«Газете.Ru»: Япония и КНР вошли в топ стран, популярных у туристов из РФ осенью.

Источник: Комсомольская правда

Российские туристы начали активно планировать путешествия на осень, в топ популярных заграничных направлений, помимо традиционной Турции, вошли также Япония и Узбекистан. К такому выводу пришли аналитики сервиса по бронированию авиабилетов, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

— Среди зарубежных направлений лидирует Турция — 12% от международных перелетов. Следом идут Узбекистан, Япония, Таиланд и Китай", — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что средняя продолжительность в другие страны составляет около 14 дней, при этом не мало путешественников планируют отдых с детьми.

По данным RT, среди российских путешественников на грядущий бархатный сезон также будет популярна Италия, Франция и Испания.

Тем временем россияне стали чаще путешествовать и по стране — внутренний туристический поток вырос на 22%. Одним из самых популярных направлений оказалась Москва. По данным аналитиков, 20% граждан предпочли провести отпуск в столице, передает «Москва 24».