Сразу в двух аэропортах России отменили ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Самары были введены ранее для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Аналогичные меры применялись также в аэропортах Тамбова, а в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск гражданских рейсов.