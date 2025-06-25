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Сразу в двух аэропортах России отменили ограничения на полеты

Аэропорты Пензы и Самары возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале «Представитель Росавиации».

Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Аэропорты Пензы и Самары возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале «Представитель Росавиации».

«В аэропортах Пенза и Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Самары были введены ранее для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Аналогичные меры применялись также в аэропортах Тамбова, а в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно приостанавливали прием и выпуск гражданских рейсов.