Врач объяснила, как не вылеченный кариес может спровоцировать болезни сердца

Многим кариес кажется пустяковой проблемой, хотя на самом деле не вылеченный зуб способен привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» стоматолог-терапевт Ирина Серегина.