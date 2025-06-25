Врач объяснила, как не вылеченный кариес может спровоцировать болезни сердца

Многим кариес кажется пустяковой проблемой, хотя на самом деле не вылеченный зуб способен привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом предупредила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» стоматолог-терапевт Ирина Серегина.
— Инфекция из полости рта может попасть с током крови и вызвать инфекционный эндокардит — воспаление клапанов сердца, — объяснила медик.
Врач отметила, что также при не вылеченном кариесе распространенной проблемой становятся хронические гаймориты и проблемы с пищеварением.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что основными возбудителями кариеса являются стрептококки. Эти микроорганизмы, распространяясь за пределы зуба, способны также провоцировать развитие ангин, отитов и рецидивирующих простудных недугов.
Сбалансированный рацион крайне важен для поддержания здоровья зубов. Поэтому необходимо употреблять мясо. Оно содержит белок — строительный материал для организма в целом и зубов в частности. Также необходимо включить в рацион молоко. В его составе находится кальций, который укрепляет эмаль, передает «Москва 24».