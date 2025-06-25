Диетолог перечислила привычки, ускоряющие старение

Некоторые пищевые привычки способны в разы ускорить старение организма. Их перечислила в беседе и корреспондентом издания «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.
— Многие продукты из ежедневного рациона лишают кожу свежести и упругости. Сахар запускает процесс, который лишает кожу эластичности и провоцируя ранние морщины. Трансжиры нарушают кровообращение, лишая кожу жизненно важных питательных веществ и способствуют хроническому обезвоживанию, — заявила медик.
Доктор уточнила, что не менее вредна и соль — она провоцирует отеки, нарушая естественный водный баланс кожи.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что правильное питание играет огромную роль для поддержания здоровья. Оно обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, укрепляет иммунную систему, помогает поддерживать нормальный вес, замедляет старение организма.
Исключение сахара, дрожжей, алкоголя, сдобы, газированных напитков способствуют правильному обмену веществ, улучшению состояния кожи и общего состояния здоровья организма.