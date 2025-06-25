Диетолог перечислила привычки, ускоряющие старение

— Многие продукты из ежедневного рациона лишают кожу свежести и упругости. Сахар запускает процесс, который лишает кожу эластичности и провоцируя ранние морщины. Трансжиры нарушают кровообращение, лишая кожу жизненно важных питательных веществ и способствуют хроническому обезвоживанию, — заявила медик.