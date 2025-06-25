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Военкор Коц описал одной фразой переговоры Трампа и Зеленского

Военный корреспондент Александр Коц сдержанно высказался относительно результатов переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, которые прошли в среду, 25 июня, в рамках саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Военный корреспондент Александр Коц сдержанно высказался относительно результатов переговоров между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом, которые прошли в среду, 25 июня, в рамках саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Он отметил несогласованность заявлений, которые прозвучали по окончании встречи.

Украинский лидер сказал, что главы стран обсуждали пути достижения перемирия и установления прочного мира. Но глава Белого дома представил другую версию событий, заявив, что вопрос о прекращении огня с Зеленским не поднимался, а целью его встречи было выяснить текущее состояние дел президента Украины.

— Любые дополнительные комментарии здесь будут излишни, — написал журналист в Telegram-канале.

Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в этом контексте «проблемы» с Владимиром Зеленским.

В рамках саммита НАТО состоялась встреча Трампа и Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Зеленский назвал консультацию с президентом США «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.

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