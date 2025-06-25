Военкор Коц описал одной фразой переговоры Трампа и Зеленского

Украинский лидер сказал, что главы стран обсуждали пути достижения перемирия и установления прочного мира. Но глава Белого дома представил другую версию событий, заявив, что вопрос о прекращении огня с Зеленским не поднимался, а целью его встречи было выяснить текущее состояние дел президента Украины.