Россиян предупредили о гельминтах в речной рыбе

Эксперт уточнил, что важно не только почистить и вымыть рыбу, но и отваривать или обжаривать ее не менее 20 минут. Особенно крупную рыбу необходимо разрезать вдоль. Также он призвал не покупать рыбу у непроверенных продавцов на стихийных рынках.