Россиян предупредили о гельминтах в речной рыбе

Порыбачить на речке или дачном пруду — любимое хобби многих россиян, но употреблять такую рыбу в пищу даже в жареном виде может быть опасно для здоровья из-за паразитов. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.
— Главная ошибка рыбаков — быстрая обжарка. Даже если вы вымыли и посолили рыбу, необходима качественная термическая обработка. Личинки гельминтов выживают даже при температуре 60−70 градусов, — цитирует издание специалиста.
Эксперт уточнил, что важно не только почистить и вымыть рыбу, но и отваривать или обжаривать ее не менее 20 минут. Особенно крупную рыбу необходимо разрезать вдоль. Также он призвал не покупать рыбу у непроверенных продавцов на стихийных рынках.
По данным RT, избавиться от паразитов помогает заморозка мяса и рыбы, но это должна быть длительная заморозка, в течение двух недель при температуре −20 градусов.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил о возможности проникновения гельминтов в морскую рыбу. Такая рыба может стать заразной из-за плохих условий содержания.