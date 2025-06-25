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Как бегать в жару: советы тренера

Тренер Абысова посоветовала в жару бегать в парках утром или вечером.

Источник: Комсомольская правда

Любителям бега не обязательно отказываться от тренировок в летний период, однако следует помнить, что в жару серьезно повышается нагрузка на сердце. О том, как адаптировать организм к условиям летнего зноя, сообщила «Газете.Ru» тренер Ирина Абысова.

— Начните с коротких пробежек в умеренном темпе продолжительностью 20−30 минут. Тренировки лучше проводить в тени — в лесах и парках, — посоветовала эксперт.

Специалист посоветовала пить больше воды — по 150−200 мл жидкости каждые 15−20 минут. Также важно правильно выбрать время: лучше всего тренироваться до 8 утра и после 19 вечера. При этом ориентируйтесь на безопасную температуру — ниже +28 градусов.

Ранее Life.ru рассказал, что правильные кроссовки для бега снижают риск травм при занятии спортом. Поэтому, следует выбирать обувь с амортизацией. Она распределяет ударную нагрузку. Отсутствие амортизации увеличивает нагрузку на суставы, что может привести к серьёзным проблемам.

Кстати, исследователи выяснили, что бег облегчает депрессию и снимает тревожность, причем для этого достаточно бегать всего по 45 минут два раза в неделю, передает «Москва 24».