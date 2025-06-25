Как бегать в жару: советы тренера

Специалист посоветовала пить больше воды — по 150−200 мл жидкости каждые 15−20 минут. Также важно правильно выбрать время: лучше всего тренироваться до 8 утра и после 19 вечера. При этом ориентируйтесь на безопасную температуру — ниже +28 градусов.