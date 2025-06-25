Отреставрированная статуя русалки во Владивостоке вызвала негодование жителей: причиной стала одна пикантная деталь

В другом уголке мира, недалеко от Лас-Вегаса, на автомагистрали установили 13-метровую статую обнажённого Дональда Трампа. Это произошло ещё в 2024 году. Западные СМИ писали, что это подвижная марионетка из пенопласта и арматуры весом около трёх тонн. Издание отметило, что это не первый случай, когда Трампа изображают в провокационном виде. В 2016 году, во время его предвыборной кампании, в США появились статуи, представлявшие политика полностью обнажённым.