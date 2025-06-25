Отреставрированная статуя русалки во Владивостоке вызвала негодование жителей: причиной стала одна пикантная деталь

Во Владивостоке разгорелся спор вокруг отреставрированной статуи русалки. Местные жители недовольны её внешним видом и местом установки. Lenta.ru пишет, что скульптура привлекла внимание из-за увеличенной груди.
Статуя появилась в Спортивной гавани ещё в 2000-х годах, но позже затонула и 14 лет пролежала на морском дне. Скульптор Илья Топчий восстановил её, добавив утраченные элементы, включая руки, и убрав ракушки с поверхности. Теперь русалку установили в зоне отлива на улице Ахлестышева.
Жители назвали обновлённую фигуру некрасивой и высказались против её переноса. В администрации города пояснили, что старое место было выбрано неудачно: из-за илистого дна статуя ушла под воду. Восстановить её без изменений не удалось, так как часть деталей была утрачена.
В другом уголке мира, недалеко от Лас-Вегаса, на автомагистрали установили 13-метровую статую обнажённого Дональда Трампа. Это произошло ещё в 2024 году. Западные СМИ писали, что это подвижная марионетка из пенопласта и арматуры весом около трёх тонн. Издание отметило, что это не первый случай, когда Трампа изображают в провокационном виде. В 2016 году, во время его предвыборной кампании, в США появились статуи, представлявшие политика полностью обнажённым.