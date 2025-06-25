Пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов

Ранее Росавиация сообщала о принятых мерах в связи с задержками рейсов в ПФО. 24 июня отменили часть вылетов из Казани, Самары и Саратова. Пассажирам предлагалось перебронирование на доступные направления или полный возврат стоимости билетов. В казанском аэропорту принимали меры для снижения неудобств для пассажиров. В Курумоче (Самара) и аэропорту Саратова было организовано обслуживание ожидающих вылета пассажиров, включая предоставление специально оборудованных зон для отдыха семей с детьми.