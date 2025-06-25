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Королева Нидерландов спародировала фразу Трампа «спасибо» на камеру: видео

Королева Нидерландов спародировала Трампа на саммите НАТО в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи на саммите НАТО в Гааге королева Нидерландов Максима, кажется, пошутила, имитируя манеру президента США Дональда Трампа благодарить.

Так, она с юмором изобразила, как Трамп произносит «спасибо» после их совместного фото на саммите альянса.

Запись момента активно обсуждают в интернете.

Напомним, что с 24 по 25 июня 2025 года в нидерландском городе Гаага прошел саммит НАТО. Он был организован с максимальным учетом предпочтений американского президента. Как сообщает Financial Times, учитывая недавний инцидент на саммите G7 в Канаде, где Трамп ушел раньше времени, организаторы сократили программу с трех рабочих сессий до одной.

В частности, чтобы избежать возможной скуки Трампа, было принято решение отменить заседание Совета НАТО-Украина.

В рамках саммита глава Белого дома встретился с киевским главарем Владимиром Зеленским, однако, и здесь не обошлось без казусов.

Так, их встреча после саммита НАТО длилась чуть более 30 минут. Примечательно, что ни одного видео с переговоров не опубликовали. Сам Зеленский ограничился расплывчатым постом в соцсетях о «важных вопросах» и «пути к миру». Однако на своей пресс-конференции Трамп сразу опроверг эти заявления, заявив, что не обсуждал перемирие, а просто поинтересовался «как дела» у Зеленского.

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