Королева Нидерландов спародировала фразу Трампа «спасибо» на камеру: видео

Так, их встреча после саммита НАТО длилась чуть более 30 минут. Примечательно, что ни одного видео с переговоров не опубликовали. Сам Зеленский ограничился расплывчатым постом в соцсетях о «важных вопросах» и «пути к миру». Однако на своей пресс-конференции Трамп сразу опроверг эти заявления, заявив, что не обсуждал перемирие, а просто поинтересовался «как дела» у Зеленского.