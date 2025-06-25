Королева Нидерландов спародировала фразу Трампа «спасибо» на камеру: видео

Во время встречи на саммите НАТО в Гааге королева Нидерландов Максима, кажется, пошутила, имитируя манеру президента США Дональда Трампа благодарить.
Так, она с юмором изобразила, как Трамп произносит «спасибо» после их совместного фото на саммите альянса.
Запись момента активно обсуждают в интернете.
Напомним, что с 24 по 25 июня 2025 года в нидерландском городе Гаага прошел саммит НАТО. Он был организован с максимальным учетом предпочтений американского президента. Как сообщает Financial Times, учитывая недавний инцидент на саммите G7 в Канаде, где Трамп ушел раньше времени, организаторы сократили программу с трех рабочих сессий до одной.
В частности, чтобы избежать возможной скуки Трампа, было принято решение отменить заседание Совета НАТО-Украина.
В рамках саммита глава Белого дома встретился с киевским главарем Владимиром Зеленским, однако, и здесь не обошлось без казусов.
Так, их встреча после саммита НАТО длилась чуть более 30 минут. Примечательно, что ни одного видео с переговоров не опубликовали. Сам Зеленский ограничился расплывчатым постом в соцсетях о «важных вопросах» и «пути к миру». Однако на своей пресс-конференции Трамп сразу опроверг эти заявления, заявив, что не обсуждал перемирие, а просто поинтересовался «как дела» у Зеленского.