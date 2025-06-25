«Это левацкая катастрофа»: Трамп призвал уничтожить ненавистную ему радиостанцию «Голос Америки»*

По мнению американского лидера, эта радиосеть служит интересам демократов и не заслуживает поддержки со стороны республиканской партии. Об этом Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что ни один республиканец не должен поддерживать дальнейшую работу радиостанции.