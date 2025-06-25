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«Это левацкая катастрофа»: Трамп призвал уничтожить ненавистную ему радиостанцию «Голос Америки»*

Трамп назвал «Голос Америки»* полной катастрофой и призвал его уничтожить.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал радиостанцию «Голос Америки»*, назвав её деятельность провальной и призвав республиканцев в Конгрессе полностью прекратить её существование.

По мнению американского лидера, эта радиосеть служит интересам демократов и не заслуживает поддержки со стороны республиканской партии. Об этом Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что ни один республиканец не должен поддерживать дальнейшую работу радиостанции.

«Это полная, левацкая катастрофа — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!» — написал Трамп.

Ещё в начале своего президентского срока Трамп начал борьбу с избыточной бюрократией. Он подписал указ, который обязал ряд государственных ведомств сократить свои функции и штат сотрудников до минимального уровня, установленного законодательством США. Среди затронутых организаций оказалось Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует работу «Голоса Америки»* и «Радио Свобода/Радио Свободная Европа»**.

Позже более 600 сотрудников «Голоса Америки»* получили уведомления об увольнении, сообщила газета New York Times. Эти сокращения стали частью реализации указа Трампа о реформировании государственных структур.

* Признано в России СМИ-иноагентом.

** Признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

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