Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров

«Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объёмах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», — сказал президент РФ.