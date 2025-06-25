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Путин призвал не затягивать строительство культурно-образовательных центров

Путин уточнил, что не следует допускать «бесконечных переносов» сроков сдачи объектов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «затягивание» сроков строительства культурно-образовательных, а также музейных комплексов в российских регионах недопустимо.

Путин подчеркнул, что несмотря на «разный темп строительства», не следует допускать «бесконечных переносов» времени сдачи таких объектов.

«Из-за того, что у каждого региона была своя потребность в видах творческих школ, объёмах площадей для музеев, концертных и театральных залов. Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что всё это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», — сказал президент РФ.

Заявление прозвучало в ходе совещания, где обсуждалось создание культурно-образовательных центров и музейных комплексов в Российской Федерации.

В частности, говорилось о таких объектах в Калининграде, Владивостоке, Кемерове и Севастополе. Путин подчеркнул, что эти комплексы должны органично вписываться в облик городов.

Ранее сообщалось, что Путин поручил оценить эффективность налогового режима для самозанятых.