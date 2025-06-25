«Грубейшая ошибка Израиля и США». Спицын про обострение ситуации на Ближнем Востоке

«С другой стороны, сами американцы прекрасно понимают, что в случае резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке вокруг Ирана сплотится, по сути дела, весь Передний и Средний Восток. Даже те арабские страны, которые ведут как бы очень осторожную политику, будут вынуждены сплотиться вокруг Ирана и против Израиля. Так что со всей очевидностью новое обострение ситуации — это грубейшая ошибка Израиля и Соединенных Штатов», — заключил Евгений Спицын. -0-