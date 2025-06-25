«Грубейшая ошибка Израиля и США». Спицын про обострение ситуации на Ближнем Востоке

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке — это грубейшая ошибка Израиля и США. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился историк Евгений Спицын.
«Израиль, по сути дела, является триггером перманентного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому в этом регионе обострение отношений будет перманентным. И в данном случае Иран выступил в качестве главного мальчика для битья. Во-первых, у Израиля действительно есть давние опасения, что Иран разрабатывает ядерное оружие. Во-вторых, Иран обладает так называемой прокси-силой на Ближнем Востоке — та же “Хезболла” и другие военизированные структуры, которые периодически наносят удары по территории Израиля», — сказал Евгений Спицын.
Спицын: игра по лекалам холодной войны больше не выгодна США Спицын: после распада Советского Союза существование НАТО больше не было оправданным.
Кроме того, отметил историк, именно Израиль является одним из самых главных союзников американцев на Ближнем Востоке. Без поддержки США, считает он, Израиль едва ли смог бы просуществовать до сегодняшнего дня.
«С другой стороны, сами американцы прекрасно понимают, что в случае резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке вокруг Ирана сплотится, по сути дела, весь Передний и Средний Восток. Даже те арабские страны, которые ведут как бы очень осторожную политику, будут вынуждены сплотиться вокруг Ирана и против Израиля. Так что со всей очевидностью новое обострение ситуации — это грубейшая ошибка Израиля и Соединенных Штатов», — заключил Евгений Спицын. -0-