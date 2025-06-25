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СК возбудил дело против блогера Лесли о склонении последователей к изнасилованию

В отношении блогера и «секс-коуча» Алекса Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют», уверен он.

Источник: Газета.Ру

В отношении блогера и «секс-коуча» Алекса Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют», уверен он.

Против блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

«По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — сообщает Следственный комитет в Telegram.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, Лесли находится за границей.

Ранее о том, что против создателя «курсов по домогательствам» Лесли готовится коллективный иск в суд, рассказала одна из пострадавших от рук пикаперов Полина.

«Мне написали огромное количество девушек, с которыми случилось то же самое вот в эти выходные. Что их трогают за грудь, ягодицы, поднимают юбки, все что угодно. И таким образом мы вышли на человека, который продает курсы и призывает своих учеников совершать уголовно-наказуемые преступления», — отметила она в беседе с «Москве 24».

Кроме того, стала известна личность мужчины, которого подозревают в приставании к девушкам в Москве. Его зовут Евгений Зеленский.

«Это — ученик великого гуру секса и конченного придурка Алекса Лесли — Евгений Зеленский. Женьке 28 лет, он из Белгородской области. Спокойно жил и работал водителем, пока не узнал от своего учителя, что трогать женщин без спроса — это нормально», — пишет Telegram-канал 112.

Сообщения о массовых домогательствах на улицах Москвы начали поступать накануне. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, требуя от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

«Жалобщицы с личными границами».

Сам Лесли уверен, что избежит наказания за создание своих «курсов по домогательствам».

«Меня проверяют 23 года, уже все читают мои книги, и, к счастью, никаких проблем пока не было, людям все нравится, люди довольны», — заявил он в беседе с «Москвой 24».

~По мнению Лесли, пострадавшие девушки «просто хайпят». Большая часть русских женщин реагируют на такое «адекватно», говорит он.~

«Я считаю, что просто раздувают из маленького процента этих жалобщиц, которые говорят про личные границы, про эти движения в сторону MeToo», — заключил Лесли, признав, что в США или Германии подобные действия не остались бы безнаказанными.

«Это никакой не пикап».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов потребовал проверить Лесли на нарушение закона.

«Я обратился в МВД по этому поводу, это никакой не пикап, а домогательства. Этот гражданин должен быть задержан, а в отношении него должны быть проведены следственные действия. Это грубейшее нарушение законодательства, может быть даже уголовного. Потому что это призыв совершать противоправные действия, он тут даже образовал группу лиц», — сказал парламентарий РИАМО.

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») направила письмо в СКР с просьбой провести проверку деятельности Лесли.

«Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за “личностный рост”. И чтобы жертвы боялись заявить о нарушении своих прав — потому что их высмеивают, не верят или называют такое поведение нормой», — отметила она.

Кто такой Лесли.

Алекс Лесли — тренер по соблазнению. Родился в 1981 году в России.

Начал свою публичную деятельность в 2000-х годах как один из первых пикап-тренеров в РФ. На своих лекциях и в своих книгах «ЖЖизнь без трусов» и «ЖЖизнь без трусов 2.0» пропагандировал идеи о «сверхмужском развитии», манипуляциях в отношениях и доминировании в общении с женщинами. Также основал «Команду РСП», участники которой следовали его философии.

~Лесли пытался формализовать свою деятельность через стартап в технопарке «Сколково», свой проект он позиционировал как технологическую платформу для «прокачки личности»~ и анализа социальных взаимодействий. Когда представители Сколково узнали о скандальной репутации Лесли и сути его тренингов, ему закрыли доступ к ресурсам инкубатора.

Вместе со своей соратницей и ученицей Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) организовал «секс-тренинги», которые позиционировались как курсы по соблазнению, психологии и сексуальному раскрепощению. Занятия проходили в России и за рубежом.

В 2018 году Лесли и Рыбку арестовали в Таиланде по обвинению в проведении незаконных тренингов по сексуальному обучению без соответствующего разрешения. Пара провела несколько месяцев в тайской тюрьме, ожидая решения властей. Впоследствии Лесли и Рыбка были депортированы.