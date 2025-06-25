СК возбудил дело против блогера Лесли о склонении последователей к изнасилованию

«Я обратился в МВД по этому поводу, это никакой не пикап, а домогательства. Этот гражданин должен быть задержан, а в отношении него должны быть проведены следственные действия. Это грубейшее нарушение законодательства, может быть даже уголовного. Потому что это призыв совершать противоправные действия, он тут даже образовал группу лиц», — сказал парламентарий РИАМО.