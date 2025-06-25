В МАГАТЭ заявили об утрате возможность отслеживания иранского урана: «где-то существует»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью France 2 сообщил, что организация больше не может осуществлять мониторинг запасов обогащенного урана в Иране на фоне обострения израильско-иранского противостояния.
«400 килограммов обогащенного до 60% урана — это серьезный вопрос. Этот материал где-то существует, но агентство потеряло его из виду после начала боевых действий», — рассказал он.
Гросси подчеркнул, что даже в условиях военного конфликта Иран обязан предоставить инспекторам МАГАТЭ полную информацию о местонахождении ядерных материалов.
Ранее МАГАТЭ подтвердило наличие обогащенного урана на иранских ядерных объектах, подвергшихся ночным атакам со стороны США. В опубликованном на официальном сайте заявлении агентство предупредило о потенциальной угрозе радиоактивного и химического загрязнения в результате этих ударов.