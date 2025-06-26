Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с РФ

«Нам следует переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Чёрного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал он.