Европейским государствам уже в настоящее время следует думать о том, каким будет диалог с Российской Федерацией, касающийся «ограничения вооружений и восстановления доверия», заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи журналистам после саммита Североатлантического альянса в Гааге.
«Нам следует переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Чёрного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — сказал он.
По словам Макрона, это поможет европейским странам «успешно вести расширенные переговоры». Он добавил, что в настоящее время Европейский союз должен заняться «перевооружением». Макрон уточнил, что фиксируется «дисбаланс в вопросах вооружений» между государствами Европы и РФ. Президент Франции выразил мнение, что страны ЕС должны быть способны отвечать на якобы существующую «российскую угрозу».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что РФ якобы намерена «напасть» на государства НАТО, являются «бредом», а также «невероятной ложью».