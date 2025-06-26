Что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы 26 июня на Задери хвосты

Православная церковь 26 июня вспоминает святую Акулину. В народе принято отмечать день Акулины Гречишницы. Все дело в том, что святая была покровительницей гречки, а с указанной даты данную культуру сеяли. Вместе с тем есть еще одно название — Задери хвосты. Оно возникло из-за того, что в указанный период появлялось много комаров, которых животные отгоняли хвостами.