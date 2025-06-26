Что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы 26 июня на Задери хвосты

Православная церковь 26 июня вспоминает святую Акулину. В народе принято отмечать день Акулины Гречишницы. Все дело в том, что святая была покровительницей гречки, а с указанной даты данную культуру сеяли. Вместе с тем есть еще одно название — Задери хвосты. Оно возникло из-за того, что в указанный период появлялось много комаров, которых животные отгоняли хвостами.
Что нельзя делать 26 июня.
Запрещено заниматься тяжелой работой. Считалось, что самочувствие может ухудшиться. Не следует пить молоко. Предки верили, что оно может нанести вред здоровью. А еще 26 июня не жаловались на свою судьбу, так как ситуация может лишь усугубиться.
Что можно делать 26 июня.
По традиции, 26 июня было принято сеять гречиху. Вместе с тем на стол в названный день обязательно ставили каши. Они были сварены из остатков прошлого урожая.
Согласно приметам, паук, сидящий вечером на паутине, предупреждает о засушливых днях. В том случае, если много комаров, то будет хорошая погода.
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