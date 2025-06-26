Народный календарь. Почему нельзя ничего печь в день Тихона, 29 июня

Вокруг имени Тихона сложилось множество легенд, которые придают этой дате особую тишину. Например, существовало поверье, что начиная с этого времени пение птиц постепенно угасает и только соловей продолжает свои трели до Дня святого Петра. Считается, что и животные ведут себя тихо, прячась в свои убежища. А все потому, что после дня летнего солнцестояния заканчивается молодое лето и наступает зрелое.