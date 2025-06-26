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Народный календарь. Почему нельзя ничего печь в день Тихона, 29 июня

29 июня православные чтут память святителя и чудотворца Тихона с Кипра. Однажды отец святого, будучи пекарем, дал сыну хлеб на продажу, однако тот раздал его беднякам. Когда отец рассердился из-за этого, Тихон сказал: «Дающий Богу сторицей примет», а затем показал отцу забитое хлебом хранилище.

29 июня православные чтут память святителя и чудотворца Тихона с Кипра. Однажды отец святого, будучи пекарем, дал сыну хлеб на продажу, однако тот раздал его беднякам. Когда отец рассердился из-за этого, Тихон сказал: «Дающий Богу сторицей примет», а затем показал отцу забитое хлебом хранилище.

Вокруг имени Тихона сложилось множество легенд, которые придают этой дате особую тишину. Например, существовало поверье, что начиная с этого времени пение птиц постепенно угасает и только соловей продолжает свои трели до Дня святого Петра. Считается, что и животные ведут себя тихо, прячась в свои убежища. А все потому, что после дня летнего солнцестояния заканчивается молодое лето и наступает зрелое.

В день Тихона на Руси ничего не пекли и не использовали муку в блюдах. Считалось, что это привлечет финансовые трудности.

Также в эту дату проводили толоки — общие пиры для рабочих, собранных для удобрения полей. Их кормили и поили, а после работы следовали развлечения. Толоки являлись традицией поддержки бедных семей, обеспечивая им еду, отдых и вознаграждение.

Приметы погоды:

Коль папоротник с утра листья сворачивает, то погода будет жаркой.

Воробьи играют — будет теплый день.

Кузнечиков не слышно — погода будет плохой.

Перистые облака с востока идут — к стабильной теплой погоде.

Именины отмечают: Петр, Тихон, Константин, Моисей, Михаил.