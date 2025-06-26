День блаженства и День теней на стене: какие праздники отмечают в России и мире 26 июня

26 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День блаженства, День теней на стене и День рукопожатий.
День блаженства.
В День блаженства принято наслаждаться жизнью разными способами: смотреть любимый сериал, попивая чай или кофе, отдыхать на берегу реки, озера или моря, встречаться с друзьями, посещать парк аттракционов, заниматься искусством, будь то музыка, живопись и многое другое.
День теней на стене.
В День теней на стене родители показывают своим детям представления «театра теней» с помощью рук и бытовых предметов, а также учат их создавать самостоятельно ожившие сценки на стенах. В этот день также организуются тематические мастер-классы и конкурсы.
День рукопожатий.
День рукопожатий придумала отмечать сотрудница американской консалтинговой компании Мирьям Родди в 2005 году. В этот праздник принято придумывать новые виды приветствия с помощью рук, узнавать интересные факты об истории рукопожатий и рассказывать их своих друзьям и знакомым.