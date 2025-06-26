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Уиткофф: Ситуация вокруг Ирана поможет разрешить конфликт на Украине

В США считают, что стороны конфликта на Украине могут захотеть стать частью мирного процесса.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон рассчитывает, что события вокруг Ирана помогут урегулировать конфликт на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что позитивные изменения в Иране вдохновят стороны конфликта между Россией и Украиной искать мирные пути решения.

«Я думаю, что оптимизм, возникший в результате происходящего тут, вполне может распространиться на Россию и Украину», — уточнил Уиткофф.

По мнению спецпосланника Трампа, после произошедшего на Ближнем Востоке, стороны конфликта на Украине могут захотеть стать «частью мирного процесса».

Россия, в свою очередь, сосредоточена на своих задачах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает работать над достижением целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции. Он подчеркнул, что эти цели остаются главным приоритетом для России.

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