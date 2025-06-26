Календарь на 26 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В исламском лунном календаре, который сегодня используется в первую очередь для вычисления дат религиозных праздников, есть свой новый год. Он наступает в первый день месяца Мухаррам, который в 2025-м выпадает на 26 июня. В этот день наступает 1447-й год по Хиджре. Однако праздничным с религиозной точки зрения это событие не является. Верующие, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни по светскому — ведь в Коране ничего не сказано про такой праздник. Начало месяца Мухаррам принято проводить в молитвах, подводить итоги года и работать над исправлением своих недостатков.