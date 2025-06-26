Королева Нидерландов Максима спародировала фразу Трампа «спасибо» на камеру

Во время встречи на саммите Североатлантического альянса в Гааге королева Нидерландов Максима решила пошутить, имитируя манеру президента Соединенных Штатов Дональда Трампа благодарить.
Она с юмором изобразила, как глава Белого дома произносит «спасибо» после их совместного снимка на саммите НАТО, передает «КП».
Украинский президент Владимир Зеленский 25 июня прибыл в костюме в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита Североатлантического альянса. При этом обычно он выбирает костюмы в стиле милитари, подчеркивая, что в стране идут боевые действия.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко оценил эмоциональное состояние Владимира Зеленского, который прибыл на саммит НАТО в Гаагу. Он разбирал фото- и видеоматериалы из открытых источников.
Предварительный доклад, в котором военные эксперты провели оценку результатов ударов Штатов по иранским ядерным объектам, сорвал триумф, на который Дональд Трамп надеялся на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщило издание New York Times.
Владимира Зеленского поставили подальше от Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге.