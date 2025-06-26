Королева Нидерландов Максима спародировала фразу Трампа «спасибо» на камеру

Украинский президент Владимир Зеленский 25 июня прибыл в костюме в резиденцию короля Нидерландов в Гааге в рамках саммита Североатлантического альянса. При этом обычно он выбирает костюмы в стиле милитари, подчеркивая, что в стране идут боевые действия.