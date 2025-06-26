Погода в Самарской области 26 июня: дождь с грозой и градом

В Приволжском УГМС рассказали, какой будет четверг в Самарской области.
26 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня местами пройдут дожди, возможны грозы и град. По области объявлен желтый уровень опасности.
Ветер будет юго-западным, с силой 7−12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +19 до +24 градусов Цельсия.
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