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Politico: конгресс США намерен рассмотреть вопрос ужесточения санкций против РФ

Рубио намекнул на рассмотрение сенатом законопроекта об ужесточении санкций против России.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность рассмотрения сенатом новых антироссийских санкций после завершения работы над налоговой реформой.

Издание отмечает, что инициатива по налогам, которую лично лоббирует президент США Дональд Трамп, может быть одобрена уже в ближайшие дни.

Накануне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика согласна поддержать очередные санкции против России, но настаивает на юридически закрепленных обязательствах ЕС по компенсации возможных негативных последствий для словацкой экономики.

Однако ранее Словакия и Венгрия высказались против принятия 18-го пакета санкций в отношении России. При этом сам Евросоюз продолжает настаивать на ужесточении санкций против России, якобы для более быстрого урегулирования украинского кризиса.

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