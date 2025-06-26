Украина планирует обучать военных в Мавритании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Максима Субха, спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.
Субха заявил, что Киев готов делиться с мавританскими военными своими технологиями и опытом. По словам Субха, такая работа велась еще до начала конфликта на Украине в 2022 году. Однако местные СМИ ранее утверждали, что украинские инструкторы готовили в Мавритании террористов для действий в соседнем Мали.
Тем временем в Донецкой Народной Республике появились два новых подразделения, сформированных из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России.
Один из экс-бойцов ВСУ с позывным «Щука» рассказал, что вступил в отряд имени Мартына Пушкаря, созданный недавно. По его словам, бойцов распределяют по направлениям, где они ранее участвовали в боях. Другой боец, с позывным «Череп», из отряда имени Александра Матросова отметил, что их подразделение состоит в основном из уроженцев Днепропетровской области. Он пояснил, что многие бойцы недовольны политикой киевских властей и поэтому решили выступить против действующего режима на Украине.