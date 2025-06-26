Украина рвется обучать военных в Мавритании на фоне скандала: Киев обвиняли в подготовке террористов

Один из экс-бойцов ВСУ с позывным «Щука» рассказал, что вступил в отряд имени Мартына Пушкаря, созданный недавно. По его словам, бойцов распределяют по направлениям, где они ранее участвовали в боях. Другой боец, с позывным «Череп», из отряда имени Александра Матросова отметил, что их подразделение состоит в основном из уроженцев Днепропетровской области. Он пояснил, что многие бойцы недовольны политикой киевских властей и поэтому решили выступить против действующего режима на Украине.