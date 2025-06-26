Более 11 тысяч школ не довольны доступом к интернету

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Счетная палата России опросила образовательные организации общего и среднего специального образования об уровне удовлетворения доступом к интернету и установила, что свыше 11 тысяч таких учреждений не считают скорость интернета достаточной для полноценной работы, следует из отчета ведомства.
«44,6% опрошенных Счетной палатой образовательных организаций (11 362 учебных учреждения) не считают скорость передачи данных в сети интернет достаточной для нормальной работы и удовлетворения всех потребностей, в том числе 2,2% (558 учебных учреждений) отметили, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет», — сообщил аудитор Данил Шилков, его слова приводятся в материалах.
Согласно отчету ведомства, опрос проводился в рамках новой проверки расходов федерального бюджета на подключение образовательных организаций и избирательных комиссий по поручению президента России Владимира Путина. В опросе приняли участие более 25 тысяч образовательных организаций общего и среднего специального образования, что составляет 57,2% от количества образовательных организаций на начало 2024/25 учебного года. По результатам опроса, для 55,4% образовательных организаций скорость подключения является достаточной.
«Об итогах проверки Счетная палата проинформировала президента Российской Федерации, а также направила представление Минцифры России с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям», — говорится в материалах.
УСЛУГИ СВЯЗИ.
Как напомнила Счетная палата, закупки услуг связи для школ и избиркомов осуществляются Минцифры с 2019 года в рамках исполнения поручений президента. Единственным исполнителем данных услуг является «Ростелеком». В 2024 году Минцифры заключило с компанией четыре контракта общей стоимостью 7,5 миллиарда рублей. Услуги оказывались образовательным организациям и избиркомам на всей территории РФ (за исключением образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга) с применением единой сети передачи данных (ЕСПД). Всего с 2019 года к ЕСПД подключено более 52 тысяч объектов.
Так, не во всех образовательных организациях скорость доступа к информационным системам и интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах, отмечает ведомство. «Например, в 26 из 52 учебных заведений Рязанской и Псковской областей пропускная способность каналов связи оказалась ниже, чем было предусмотрено в госконтракте», — говорится в материалах к отчету.
Кроме того, при подключении школ к интернету не учитывается количество компьютеров, одновременно задействованных в учебном процессе, отмечает ведомство.
«Замеры, проведенные Счетной палатой в ходе проверки, показали, что на скорости 100 Мбит/с максимальное количество компьютеров, на которых возможна одновременная загрузка и качественное (без задержек) воспроизведение видео- и аудиоматериалов, рекомендованных Минпросвещения, не превышает 40 штук. При этом, по данным опроса, 46,6% образовательных организаций имеют более 40 компьютеров (31,2% — от 41 до 100 устройств, 15,4% — от 101 до 1000)», — рассказал Шилков.
Помимо недостаточной скорости интернета, еще одной проблемой является контентная фильтрация, предусмотренная в госконтрактах. В ряде случаев она блокировала не только нежелательные, но и необходимые в образовательном процессе ресурсы, такие как библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов и так далее, указывает Счетная палата.
Среди других недостатков ведомство также отметило нерешенные технические проблемы, устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и нехватку IT-специалистов с навыками сетевого администрирования. В том числе часть образовательных учреждений была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты на получение доступа к сети интернет, отмечает Счетная палата.
ПОЗИЦИЯ МИНЦИФРЫ.
Минцифры в свою очередь обращает внимание, что ведомство постоянно следит за эффективным расходованием средств как по направлению обеспечения образовательных организаций качественными услугами связи, так и по другим направлениям работы министерства. «Подчеркнем: большинство регионов довольны подключением школ к сети, это подтверждают соответствующие письма в адрес Минцифры», — говорится в комментарии министерства, который прилагается в материалах Счетной палаты.
Как отмечает Минцифры, скорости для образовательных организаций закреплены в совместном приказе Минцифры и Минпросвещения. Опыт подключения школ к интернету в 2019—2024 годах показывает, что установленные нормативами скорости в большинстве случаев достаточны.
«При этом в рамках контрактов Минцифры закреплена достаточна большая линейка скоростей для возможности ее увеличения при необходимости для образовательных организаций (в том числе до 1 Гбит/с). При обращении от образовательной организации по результатам анализа потребляемого трафика принимается решение о необходимости увеличения пропускной способности», — отметили в ведомстве.
Говоря о контентной фильтрации, Минцифры отмечает, что в первую очередь системой блокируются сайты, внесенные в реестры запрещенной информации Роскомнадзора и списки Минобрнауки, а в случае блокировки полезных ресурсов контентными фильтрами вопрос оперативно решается по запросу от образовательного учреждения.
«Вопрос найма ИТ-специалистов, строительства и эксплуатации локальных сетей школ находится в компетенции образовательных организаций и регионов и не входит в состав федеральных контрактов Минцифры», — отметили также в министерстве.