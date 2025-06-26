Более 11 тысяч школ не довольны доступом к интернету

Как напомнила Счетная палата, закупки услуг связи для школ и избиркомов осуществляются Минцифры с 2019 года в рамках исполнения поручений президента. Единственным исполнителем данных услуг является «Ростелеком». В 2024 году Минцифры заключило с компанией четыре контракта общей стоимостью 7,5 миллиарда рублей. Услуги оказывались образовательным организациям и избиркомам на всей территории РФ (за исключением образовательных организаций Москвы и Санкт-Петербурга) с применением единой сети передачи данных (ЕСПД). Всего с 2019 года к ЕСПД подключено более 52 тысяч объектов.