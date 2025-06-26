Аналитик Эскобар: прекращение огня между Ираном и Израилем не вечно

Журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар из Бразилии выразил мнение, что прекращение боевых действий между Израилем и Тегераном «не будет продолжаться вечно».
Он заявил, что данный конфликт «будет вспыхивать неоднократно». По словам Эскобара, «собаки и гиены войны вернутся».
«Что касается прекращения огня между Ираном и Израилем, то это не конец войны. Напротив; это — сомнительный — конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь — снова и снова», — написал он в своём материале для Strategic Culture.
Израильские военные начали операцию против Ирана. Тегеран в ответ начал свою операцию против Израиля. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились США, атаковав иранские ядерные объекты. Тегеран нанёс ответный удар ракетами по базе Соединённых Штатов в Катаре.
После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о заключении перемирия. Власти США утверждают, что ядерная программа Ирана ликвидирована. При этом в СМИ появилась информация от американской разведки о том, что эта программа всё ещё существует.