Аналитик Эскобар: прекращение огня между Ираном и Израилем не вечно

«Что касается прекращения огня между Ираном и Израилем, то это не конец войны. Напротив; это — сомнительный — конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь — снова и снова», — написал он в своём материале для Strategic Culture.