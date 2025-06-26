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Flightradar: Вылетевший из Санкт-Петербурга спецборт «России» приземлился в США

Борт специального летного отряда «Россия» в среду, 25 июня, вылетел в сторону Соединенных Штатов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и совершил посадку в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Это следует из данных портала Flightradar24.

Борт специального летного отряда «Россия» в среду, 25 июня, вылетел в сторону Соединенных Штатов из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге и совершил посадку в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Это следует из данных портала Flightradar24.

Самолет Ил-96−300 вылетел из России в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по московскому времени, передает РИА Новости.

Страны Североатлантического альянса решили смягчить свою риторику в отношении РФ в коммюнике, выпущенном по итогам саммита в Гааге. Отмечается, что формулировки в текущем коммюнике менее жесткие по сравнению с заявлениями, сделанными после предыдущих саммитов.

Полет специального летательного отряда «Россия» в Соединенные Штаты Америки был связан с обычной ротацией работников посольства. Об этом в декабре сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

30 декабря стало известно о том, что российский спецборт, на котором летают высокопоставленные чиновники, провел два дня в Штатах.

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