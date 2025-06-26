Три российских аэропорта возобновили работу после ограничений

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель ведомства в telegram-канале. По его словам, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.