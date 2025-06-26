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Три российских аэропорта возобновили работу после ограничений

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска продолжили работу в штатном режиме после ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на работу аэропортов вводились из соображений безопасности.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска продолжили работу в штатном режиме после ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

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«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Ульяновск (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель ведомства в telegram-канале. По его словам, за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 13 самолетов.

Также были сняты ограничения на работу аэропортов Пензы и Самары. Перед этим штатно заработала авиагавань Тамбова.

25 января Росавиация внесла изменения в ранее установленные ограничения для российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на Ближнем Востоке. Так, до 4 июля запрещены полеты через Иран, Иорданию, Ирак.