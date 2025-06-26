В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты ограничения на полёты

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 12 самолётов, выполнявших рейсы в Казань; один — летевший в Ульяновск», — уточнили в ведомстве.
План «Ковёр» ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). В Росавиации уточнили, что безопасность полётов остаётся приоритетом.
Ранее пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов. Речь шла о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Ульяновска. Министерство транспорта и Росавиация осуществляют особый контроль за работой гражданской авиации в условиях ограничений.