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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты ограничения на полёты

Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) возобновили приём и отправку воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 12 самолётов, выполнявших рейсы в Казань; один — летевший в Ульяновск», — уточнили в ведомстве.

План «Ковёр» ввели в аэропорту Калуги (Грабцево). В Росавиации уточнили, что безопасность полётов остаётся приоритетом.

Ранее пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов. Речь шла о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Ульяновска. Министерство транспорта и Росавиация осуществляют особый контроль за работой гражданской авиации в условиях ограничений.