В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска были сняты ограничения на полёты

Ранее пять аэропортов Приволжья временно прекратили приём и отправку рейсов. Речь шла о воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Ульяновска. Министерство транспорта и Росавиация осуществляют особый контроль за работой гражданской авиации в условиях ограничений.