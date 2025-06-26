Российские вертолёты над США: Как Ми-17 без опознавательных знаков кошмарят американцев

В то же время специфика работы многочисленных подразделений американских ССО, которая заключается в борьбе с терроризмом, разведке, личной охране важных персон и эвакуации госслужащих, по умолчанию требует от бойцов универсальных навыков, в том числе и по части эксплуатации всевозможного транспорта. И вряд ли, действуя в каких-нибудь Конго, Сирии, Афганистане, Ираке, Мексике или Пакистане, сотрудники US special operations forces будут использовать там свой Black Hawk для передислокации или эвакуации. А вот Ми-8 — идеальный для этого вариант, так как детище ОКБ Миля привлечёт гораздо меньше лишнего внимания. Кроме того, вертолёт дешёвый и на него везде можно найти запчасти. Наконец, это одна из немногих военных винтокрылых машин, способных летать над горами Афганистана.