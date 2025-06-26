В «Симпсонах» попрощались с одним из ключевых персонажей

Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений выразил мнение, что российским мультипликаторам, работающим над семейной тематикой, стоит поучиться у «Симпсонов» в создании позитивного образа семьи. Он отметил, что российские мультфильмы, несмотря на свои достоинства, не смогли создать столь же привлекательный образ взрослой и счастливой семьи, как это сделали «Симпсоны». В частности, митрополит упомянул «Смешариков», пропагандирующих идею счастливого одиночества, и «Машу и Медведя», демонстрирующих неправдоподобную независимость ребёнка.