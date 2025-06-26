В «Симпсонах» попрощались с одним из ключевых персонажей

В серии Мардж беспокоится о том, что её дети, Барт и Лиза, теряют связь друг с другом после прекращения совместного просмотра шоу «Щекотка и Царапка». Опасения матери оказываются небеспочвенными — спустя 35 лет брат и сестра становятся чужими друг другу людьми.
В будущем Лиза занимает пост комиссара NBA, а Барт руководит нелегальным домом престарелых, где Гомер доживает свой век после кончины супруги. Создатели мультсериала решили не раскрывать, чем заканчивается эта история. Известно лишь, что на небесах у Мардж всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles.
Поклонники мультсериала неоднозначно отреагировали на уход героини. Однако, учитывая, что впереди ещё 4 сезона, многие надеются на возвращение Мардж.
Ранее митрополит Екатеринбургский Евгений выразил мнение, что российским мультипликаторам, работающим над семейной тематикой, стоит поучиться у «Симпсонов» в создании позитивного образа семьи. Он отметил, что российские мультфильмы, несмотря на свои достоинства, не смогли создать столь же привлекательный образ взрослой и счастливой семьи, как это сделали «Симпсоны». В частности, митрополит упомянул «Смешариков», пропагандирующих идею счастливого одиночества, и «Машу и Медведя», демонстрирующих неправдоподобную независимость ребёнка.