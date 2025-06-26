Один из аэропортов внезапно прекратил работу ради безопасности

Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять самолеты.
Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять рейсы после введения соответствующих мер. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что решение принято из соображений безопасности.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Его сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Перед этим были сняты ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска. До этого Росавиация сообщила о возобновлении полетов в авиагавани Тамбова.