Пушков: закупка Британией F-35А говорит о её подготовке к нападению

«Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних четырёх добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие. С учётом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — написал Пушков в Telegram.