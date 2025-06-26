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Пушков: закупка Британией F-35А говорит о её подготовке к нападению

Сенатор уточнил, что «нападать» на Британию никто не планирует.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что Британия планирует приобрети у США 12 истребителей F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы».

По словам Пушкова, это свидетельствует о том, что британская сторона собирается «нападать». Он уточил, что Британия называет своими врагами РФ и Китайскую Народную Республику.

Сенатор подчеркнул, что «нападать» на Британию никто не планирует.

«Лондон лихорадочно перевооружается. К планам закупки 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту вместо нынешних четырёх добавились проекты закупки американских F-35, способных нести ядерное оружие. С учётом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — написал Пушков в Telegram.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон намерен приобрети у Вашингтона 12 истребителей F-35A, которые могут нести «тактические термоядерные авиабомбы».

По данным The Times, Британия сможет использовать эти истребители в рамках миссий Североатлантического альянса в «моменты кризисов».

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