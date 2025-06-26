Прокуратура оспорила контракт на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде

Согласно судебным документам, областная прокуратура Вологды обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным договор на монтаж памятника Иосифу Сталину в городе, сообщает РИА Новости.
«Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд Вологодской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Ложеницыной Екатерине Константиновне о признании недействительным контракта от 18.09.2024 № 846/02», — следует из текста карточки дела.
В процессе участвуют представители заказчика — Вологодского государственного музея-заповедника, а также ответная сторона — индивидуальный предприниматель Ложеницына Е. К. из Подмосковья.
Первоначально слушание по данному иску было запланировано на 24 июня, однако затем суд перенес его на 9 июля.
В 2024 году губернатор Вологодской области Георгий Филимонов открыл памятник Иосифу Сталину.