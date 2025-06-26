Российский аэропорт временно прекратил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничение на функционирование воздушной гавани. Она не принимает и не выпускает авиарейсы в целях безопасности, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги», — говорится в сообщении.
В связи с регулярными введениями подобных мер в различных регионах России в Росавицации выдали рекомендации авиакомпаниям. В частности, перевозчикам необходимо заключать больше контрактов с гостиницами.
Это позволит снизить количество отказов в размещении пассажиров задержанных рейсов. В Росавиации также отметили, что подобные случаи должны быть исключены.