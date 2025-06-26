Художники представили работы о семейных ценностях

— Конкурс объединяет наши лучшие творческие силы, — отметил председатель жюри, народный художник РФ Василий Нестеренко. — Мир идет по совершенно другому пути, а Россия нацелена сохранять традиционные ценности, что поддерживается на государственном уровне. Подчеркну, что детские работы выполнены на очень высоком уровне. Как мне кажется, они достойно смотрятся рядом с работами профессиональных мастеров и отражают взгляд нашей молодежи на семью и на детство.