Художники представили работы о семейных ценностях

26 июня в Казаковском зале Главного дворца в Царицыне состоится торжественное открытие выставки «Семья — душа России». В ежегодном конкурсе приняли участие признанные мастера и начинающие художники, в центре внимания которых — преемственность поколений.
Традиционно IX Всероссийский конкурс художественных работ «Семья — душа России» приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
— Конкурс объединяет наши лучшие творческие силы, — отметил председатель жюри, народный художник РФ Василий Нестеренко. — Мир идет по совершенно другому пути, а Россия нацелена сохранять традиционные ценности, что поддерживается на государственном уровне. Подчеркну, что детские работы выполнены на очень высоком уровне. Как мне кажется, они достойно смотрятся рядом с работами профессиональных мастеров и отражают взгляд нашей молодежи на семью и на детство.
В год 80-летия Победы одной из тем представленных на выставке работ стала память о подвиге и то, как эту тему раскрывали живописцы.
Именно поэтому экспозиция дополнена полотнами знаковых художников ХХ века.
— Помимо работ современных мастеров можно увидеть картины Виктора Попкова и Дементия Шмаринова, — рассказала куратор Виктория Зубравская. — А семейную тему, ее развитие в истории искусства раскрывают живописцы XIX века — в залах представлены детские портреты.
В рамках выставки в июле и августе пройдут мастер-классы ведущих художников Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
СПРАВКА.
Всероссийский конкурс художественных работ «Семья — душа России» учрежден в 2017 году к 10-летнему юбилею Дня семьи, любви и верности. В этом году отобрано 176 работ: 60 картин профессиональных живописцев, 10 произведений художников-любителей, 12 работ студентов и 94 детских рисунка. Конкурсные работы экспонируются вместе с шедеврами русской школы живописи из коллекций ведущих музеев России.