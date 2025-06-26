Росавиация: в аэропорту Калуги установлены временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в воздушной гавани Калуги, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Катар.