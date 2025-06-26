«Кровь будет снова и снова»: на Западе сделали прогноз о развитии конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Израилем не завершится надолго, и противостояние будет возобновляться, считает бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он написал в статье для издания Strategic Culture.
По мнению специалиста, временное прекращение огня не означает конца войны. Напротив, это лишь пауза после первой ожесточенной фазы.
«Что касается прекращения огня между Ираном и Израилем, то это не конец войны. Напротив; это — сомнительный — конец всего лишь первой жаркой битвы. Собаки и гиены войны вернутся, рано или поздно. Будет кровь — снова и снова», — написал Эскобар.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы военного назначения. Удары израильской авиации и действия диверсионных групп были направлены на ядерные объекты, авиабазы, а также на высокопоставленных военных и ученых-ядерщиков Ирана.
Иран категорически отверг обвинения и ответил собственными атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами. К конфликту присоединились США, которые в ночь на 22 июня нанесли разовый удар по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал ракетами американскую базу Эль-Удейд в Катаре. Тегеран заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Израилем и Ираном удалось урегулировать. После саммита НАТО в Гааге он выразил уверенность, что противостояние завершилось. По его словам, возобновления боевых действий между странами не ожидается, так как они вряд ли продолжат открыто противостоять друг другу.