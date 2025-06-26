«Кровь будет снова и снова»: на Западе сделали прогноз о развитии конфликта на Ближнем Востоке

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что конфликт между Израилем и Ираном удалось урегулировать. После саммита НАТО в Гааге он выразил уверенность, что противостояние завершилось. По его словам, возобновления боевых действий между странами не ожидается, так как они вряд ли продолжат открыто противостоять друг другу.