В США российской учёной Петровой предъявили обвинения в контрабанде

Напомним, что в феврале 2025 года Петрова была задержана в бостонском аэропорту по прибытии рейсом из Парижа. Как выяснилось, исследовательница по просьбе своего коллеги из Гарвардской медицинской школы согласилась транспортировать биологические образцы — эмбрионы лягушек, полученные из французской лаборатории-партнера.