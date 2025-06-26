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В США российской учёной Петровой предъявили обвинения в контрабанде

Присяжные в США предъявили обвинения учёной Ксении Петровой.

Источник: Комсомольская правда

Американские присяжные предъявили обвинения российской исследовательнице Гарвардского университета Ксении Петровой. Как сообщает обвинение, ее подозревают в контрабанде и лжесвидетельстве.

По информации Министерства юстиции США, первоначально подозреваемая отрицала наличие в своем багаже биоматериалов, требующих декларирования, однако впоследствии, как утверждает обвинение, якобы созналась в их перевозке.

Напомним, что в феврале 2025 года Петрова была задержана в бостонском аэропорту по прибытии рейсом из Парижа. Как выяснилось, исследовательница по просьбе своего коллеги из Гарвардской медицинской школы согласилась транспортировать биологические образцы — эмбрионы лягушек, полученные из французской лаборатории-партнера.

Ранее агентство Reuters, что Петрова вышла на свободу под залог после четырех месяцев заключения в США.