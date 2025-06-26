В США российской учёной Петровой предъявили обвинения в контрабанде

Американские присяжные предъявили обвинения российской исследовательнице Гарвардского университета Ксении Петровой. Как сообщает обвинение, ее подозревают в контрабанде и лжесвидетельстве.
По информации Министерства юстиции США, первоначально подозреваемая отрицала наличие в своем багаже биоматериалов, требующих декларирования, однако впоследствии, как утверждает обвинение, якобы созналась в их перевозке.
Напомним, что в феврале 2025 года Петрова была задержана в бостонском аэропорту по прибытии рейсом из Парижа. Как выяснилось, исследовательница по просьбе своего коллеги из Гарвардской медицинской школы согласилась транспортировать биологические образцы — эмбрионы лягушек, полученные из французской лаборатории-партнера.
Ранее агентство Reuters, что Петрова вышла на свободу под залог после четырех месяцев заключения в США.