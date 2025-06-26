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Трамп призвал Конгресс уничтожить радиостанцию «Голос Америки»*

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки»* «полной катастрофой» и призвал своих однопартийцев в Конгрессе ее уничтожить.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки»* «полной катастрофой» и призвал своих однопартийцев в Конгрессе ее уничтожить.

— Зачем республиканцу хотеть, чтобы рупор демократов, радио «Голос Америки»*, продолжало существовать? Это полная катастрофа — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его! — написал он в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп ранее призвал американский канал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, занимавшуюся освещением вопросов нацбезопасности.

Негодования главы Белого дома вызвал репортаж журналистки о ядерной программе Ирана. Она привела информацию, согласно которой армия США по результатам своих ударов по ядерным объектам не смогла прекратить разработку оружия Тегераном.

В тот же день стало известно, что Пентагон совместно со спецслужбами США расследует обстоятельства вокруг утечки данных в СМИ об ударах по Ирану. В частности, речь идет и о репортажах CNN.

* Признано в России СМИ-иноагентом.

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