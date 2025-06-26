Трамп призвал Конгресс уничтожить радиостанцию «Голос Америки»*

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки»* «полной катастрофой» и призвал своих однопартийцев в Конгрессе ее уничтожить.
— Зачем республиканцу хотеть, чтобы рупор демократов, радио «Голос Америки»*, продолжало существовать? Это полная катастрофа — ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его! — написал он в социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп ранее призвал американский канал CNN уволить «как собаку» журналистку Наташу Бертран, занимавшуюся освещением вопросов нацбезопасности.
Негодования главы Белого дома вызвал репортаж журналистки о ядерной программе Ирана. Она привела информацию, согласно которой армия США по результатам своих ударов по ядерным объектам не смогла прекратить разработку оружия Тегераном.
В тот же день стало известно, что Пентагон совместно со спецслужбами США расследует обстоятельства вокруг утечки данных в СМИ об ударах по Ирану. В частности, речь идет и о репортажах CNN.
* Признано в России СМИ-иноагентом.