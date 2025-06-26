В США рассказали, сколько времени займет восстановление ядерных объектов Ирана

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, их восстановление займет годы, сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в социальной сети X.
Она отметила, что, по данным разведки, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил об уничтожении этих объектов. Для их восстановления Ирану придется полностью перестраивать три комплекса — Натанз, Фордо и Исфахан, что потребует длительного времени.
Габбард также указала, что некоторые СМИ искажают информацию, публикуя фрагменты секретных данных с низкой степенью достоверности. По ее словам, это делается, чтобы подорвать авторитет президента Трампа. Она подчеркнула, что такие действия являются частью пропагандистской тактики.
В самом Иране впервые признали повреждения, нанесенные атаками США по объектам ядерной инфраструктуры. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел исламского государства.
Ранее сам Дональд Трамп заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершён. После саммита НАТО в Гааге он сообщил журналистам, что противостояние между странами закончилось. Трамп выразил уверенность, что боевые действия не возобновятся, так как стороны не намерены продолжать конфликт.